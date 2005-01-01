Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Стешенко Наталья Валерьевна
6.6
2
Стешенко Наталья Валерьевна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2016 г.
ИПКСЗ, Стоматология детская, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Примаченко
Нина Васильевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.3
0
Записаться
Плахотная
Ольга Андреевна
Стоматолог
6.6
3
Записаться
Долгова
Оксана Анатольевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
6.3
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...