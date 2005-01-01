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  3. Стешенко Наталья Валерьевна
Стешенко Наталья Валерьевна
6.6
2

Стешенко Наталья Валерьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология детская, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

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