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Ткачева Дарья Андреевна

Ткачева Дарья Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • «Дальневосточный государственный медицинский университет», по специальности «Стоматология», г. Хабаровск, 2019 г. окончания
  • «Дальневосточный государственный медицинский университет», Ординатура по специальности «Стоматология терапевтическая», 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу

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