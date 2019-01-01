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Ткачева Дарья Андреевна
Ткачева Дарья Андреевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
«Дальневосточный государственный медицинский университет», по специальности «Стоматология», г. Хабаровск, 2019 г. окончания
«Дальневосточный государственный медицинский университет», Ординатура по специальности «Стоматология терапевтическая», 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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