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Зайцев Илья Борисович
6.0
0
Зайцев Илья Борисович
Нейрохирург
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Окружной клинический военный госпиталь
ул. Серышева, 1
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
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