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  3. Зданович Елена Викторовна
Зданович Елена Викторовна
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Зданович Елена Викторовна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный медицинский колледж по специальности "Сестринское дело" в 2000 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
б-р Амурский, 57
Прима Медика
ул. Владивостокская, 24
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