Детский Аритмолог во Хабаровске

Детские врачи. Аритмолог занимается диагностикой, лечением и профилактикой нарушений ритма сокращений сердца, выявляет причины перебоев здорового ритма этого органа.



Врачи аритмологи занимаются такими болезнями как: аритмия, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, гипертония.



Используя методы ЭКГ и эхокардиографии, аритмолог подбирает индивидуальный курс лечения пациента, назначает соответствующее лечение и дает советы по внесению изменений в образ жизни.



Симптомы, при которых следует обратиться к артитмологам:

- одышка;

- головокружение;

- боли в сердце;

- потеря сознания;

- замедление или учащение сердцебиения



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