Детский Эндокринолог во Хабаровске

Детские врачи. Эндокринолог – специалист, занимающийся вопросами диагностики и лечения эндокринных заболеваний, исследуя при этом гипоталамус, гипофиз, щитовидную железу и надпочечники.



Эндокринологи Хабаровска сталкиваются с такими заболеваниями как:

- гипотериоз;

- токсический зоб;

- ожирение;

- нарушение обмена веществ;

- сахарный диабет;

- снижение способности почек концентрировать мочу;

- синдром гипокальциемии;

- синдром гиперпролактинемии.



Запись и консультация эндокринолога в Хабаровске необходима при обнаружении следующих заболеваний и состояний:

- резкое повышение аппетита;

- сухость во рту и постоянная жажда;

- сонливость;

-снижение либидо и потенции;

- фурункулез;

- грибковые заболевания;

- тремор;

-снижение памяти;

- потливость;

- ожирение;

- аменорея;

- тошнота, рвота, запоры;

- бессонница;

- депрессия.



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