Детский Гинеколог-онколог во Хабаровске

Детские врачи. Гинеколог-онколог специализируется не только на диагностике и лечении гинекологических заболеваний, но и на лечении опухолей женских органов, изучает предраковые заболевания и назначает соответствующее лечение. Также проводит мероприятия, связанные с профилактикой опухолей.



Обратиться к онкологу-гинекологу в следует при таких заболеваниях как:

- рак тела матки;

- шейки матки;

- рак молочной железы;

- дисплазия

- рак яичников.



Врачи гинекологи-онкологи используют следующие методы диагностики:

- УЗИ;

- гастроскопия;

- биопсия;

- гастроскопия;

- маммография;

- кольпоскопия.



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