Детский Кардиохирург во Хабаровске

Детские врачи. Кардиохирург — специалист, который занимается лечением групп сердечных заболеваний, проводит хирургические операции, в тех случаях, когда консервативные методы лечения являются неэффективными. Специалист такого профиля устанавливает кардиостимуляторы, проводит аортокоронарное шунтирование, исправляет врожденные и приобретенные пороки сердца.



Кардиохирурги Хабаровска занимаются процессом восстановления больных с неполадками сердечно-сосудистой системы.



Кардиохирурги Хабаровска лечат такие болезни как:

- ишемия;

- гипотензия;

- сердечная аритмия;

- инфаркт миокарда;

- астма сердца;

- врожденные пороки

- легочные отеки.



На возможную болезнь сердца указывают следующие признаки:

- одышка;

- боли в области груди;

- вялость;

- увеличенный пульс;

- учащенное сердцебиение;

- бессонница.



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