Детский Нейрохирург во Хабаровске

Детские врачи. Нейрохирург специализируется на операционном лечении патологий центральной и периферической нервной системы, болезнями спинного и головного мозга, и поражениями нервов.



Чаще всего нейрохирурги Хабаровска сталкиваются с такими болезнями как:

- грыжи межпозвоночных дисков;

- травмы, опухоли и гематомы головного и спинного мозга;

- внутричерепные кровоизлияния;

- невралгия троичного нерва;

- остеохондроз позвоночника;

- врожденные дефекты головного мозга



При обнаружении следующих симптомов, рекомендуется обратиться к нейрохирургу:

- онемение пальцев ног или рук;

- если получена черепно-мозговая травма;

- симптомы межпозвоночной грыжи;

- нарушение функции ЦНС;

- скачки давления;

- головокружения;

- боль в грудном отделе.

- при подозрении на злокачественную или доброкачественную опухоль;

- при появлении симптомов гнойного менингита.



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