Детский Онкодерматолог во Хабаровске

Детские врачи. Онкодерматолог специализируется на диагностике, лечении рака кожи и профилактике онкологических новообразований кожи. Врач отличает хронические заболевания кожи от онкологических и назначает соответствующее лечение, проводит удаление новообразований на лице и теле.



Онкодерматологи Хабаровска лечат:

- бородавки;

- папилломы;

- дерматофибромы;

- злокачественные опухоли кожи.



С какими симптомами обращаются к онкодерматологу в Хабаровске:

- увеличение размеров родинки;

- кровотечение родинки;

- изменение пигментных пятен;

- незаживающие трещины;

- зуд в области родинки;

- подозрительные новообразования на коже.



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