Детский Онколог-маммолог во Хабаровске

Детские врачи. Онколог-маммолог диагностирует и лечит онкологические и неонкологические женские болезни, связанные с молочными железами. А так же занимается и профилактикой этих заболеваний и реабилитацией пациенток после перенесенных операций.



Онколог-маммолог занимается любыми болезнями, связанными с грудью. В его компетенции:

- нарушения в развитии груди;

- опухоли груди;

- заболевания молочных желез.



Срочно обратиться к онкологу-маммологу в Хабаровске нужно при появлении таких симптомов как:

- боли в груди;

- уплотнения в груди;

- ассиметрия молочных желез;

- уплотнения в области подмышечных впадин;

- при покраснении груди;

- выделения из сосков.



При постановке диагноза, опытные онкологи-маммологи Хабаровска используют такие методы диагностики: маммография, УЗИ, биопсия.



На нашем сайте Вы сможете найти квалифицированного онколога-маммолога в Хабаровске и записаться на прием по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены зависят от опыта врача и его квалификации.