Детский Сексолог во Хабаровске

Детские врачи. Сексолог занимается решением проблем, возникающих в сексуальной жизни мужчины и женщины, различных отклонениях от нормы, а также коррекцией полового поведения.



В область действия врача-сексолога в Хабаровске попадают такие проблемы как:

- нарушение в сексуальном влечении;

- отсутствие интимной жизни во время беременности;

- период полового созревания;

- заболевания у женщин на фоне воспалительных процессов (кольпит, эндометрит, вульвит, эндоцервицит);

- заболевания у мужчин на фоне хронических воспалительных процессов (простатит, орхит, снижение потенции).



Помощь квалифицированного сексолога необходима при следующих нарушениях:

- исчезновение либидо;

- отсутствие возбуждения;

- задержка эякуляции;

- фригидность;

- нарушение эрекции;

- спазмы во влагалище;

- боль во время полового акта.



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