Детский Токсиколог во Хабаровске

Детские врачи. Токсиколог это врач, занимающийся различного рода поражениями вредными и отравляющими веществами. Специалист исследуют заболевание пациента и назначают соответствующее лечение. В целом токсикологи проводят лечение сердца, печени, крови, ЖКТ, почек, кишечника.



Токсикологи Хабаровска занимаются отравлениями, интоксикацией организма, почечной и печеночной недостаточностью.



Существует ряд симптомов, при появлении которых следует немедленно обратиться к токсикологу:

- отравление ядохимикатами;

- отравление промышленными ядами;

- прием неизвестных лекарственных средств;

- алкогольное или наркотическое отравление;

- при появлении эмоциональной неустойчивости;

- тошнота и рвота;

- головные боли;

- снижение памяти и внимания.



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