Детский Вертебролог во Хабаровске

Детские врачи. Вертебролог лечит широкий спектр заболеваний позвоночника и опорно-двигательной системы. В его сферу деятельности входят, например: остеохондроз (включая шейный, грудной и поясничный отделы); межпозвоночные грыжи и протрузии; сколиоз и другие искривления позвоночника; спондилёз и спондилоартроз; радикулит и радикулопатии; травмы позвоночника (восстановление после переломов, вывихов); миофасциальный синдром; синдромы компрессии нервных корешков (например, ишиас); дегенеративные изменения позвоночника. Также в зону внимания вертебролога может входить реабилитация больного после травмы позвоночника или операции.