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Афанасьева Наталья Вениаминовна
6.0
0
Афанасьева Наталья Вениаминовна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Районный педиатр
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1974 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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