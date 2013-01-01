Алданцева Виктория Александровна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Награждена дипломом: «За добросовестный труд в медицине». Часто принимает участие в различных конференциях и семинарах в Хабаровске, курсах повышения квалификации.
Специалист высшей категории в области терапевтического и эндодонтического лечения зубов.
Специалист высшей категории в области терапевтического и эндодонтического лечения зубов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
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Консультация детей
Стоматолог
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