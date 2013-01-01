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  3. Алданцева Виктория Александровна
Алданцева Виктория Александровна
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Алданцева Виктория Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Стоматологический факультет, 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Стоматология ортопедическая", 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Участие в семинаре "3D обтурация каналов" (г. Владивосток), 2012 г.
  • Участие в семинаре "Современные аспекты в стоматологии" (г. Екатеринбург), 2013 г.
  • Участник семинара "Новые технологии в эндокринологии" (г. Москва), 2014 г.
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Адреса и стоимость приёма
Современная стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96А
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Стоматолог-терапевт
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