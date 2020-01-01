Алеева Елена Неврединовна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Занимается амбулаторным лечением пациентов неврологического профиля, основной поток составляют больные с патологией позвоночника.
В схемах лечения активно использует методы блокады болевых точек, биопунктуру фармакопрепаратами.
В схемах лечения активно использует методы блокады болевых точек, биопунктуру фармакопрепаратами.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
700 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
700 р
ул. Дзержинского, 65
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
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