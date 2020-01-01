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  3. Алеева Елена Неврединовна
Алеева Елена Неврединовна
6.2
2

Алеева Елена Неврединовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Неврология", 1987 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • После окончания Хабаровского государственного медицинского института, работала в неврологическом отделении ККБ№1, в поликлинике «Вивея», в поликлинике УВД.
  • С 2007 года работает врачом – неврологом в медицинском центре «Прима Медика».
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
700 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
700 р
Академический лечебно-диагностический центр
ул. Дзержинского, 65
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
2 отзыва

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