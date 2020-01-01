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Академический лечебно-диагностический центр
В клинике 3 врача
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Информация
Пульсовая диагностика. Сочетание традиционной китайской и европейской медицины.
ООО "Академический лечебно-диагностический центр".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
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Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
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