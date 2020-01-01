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Академический лечебно-диагностический центр
0.5
Рейтинг

Академический лечебно-диагностический центр

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Дзержинского, 65
БЦ "Феликс-Сити", 7-й этаж, оф. 711
c 9:00 до 12:00. Сейчас закрыто
Нетрадиционная медицина
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Пульсовая диагностика. Сочетание традиционной китайской и европейской медицины.

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Врачи работающие в клинике
Алеева Елена Неврединовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Алеева Елена Неврединовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Бай Ци
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бай Ци

Рефлексотерапевт
Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
Рефлексотерапевт
Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тарасов Александр Ильич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасов Александр Ильич

Терапевт
Стаж 35 лет
Терапевт
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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