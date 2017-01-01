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  3. Алексеенко Надежда Юрьевна
Алексеенко Надежда Юрьевна
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Алексеенко Надежда Юрьевна

Фтизиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат по специальности "Фтизиатрия", 2018 г.
  • Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
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