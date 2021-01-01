  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Алипченко Ольга Борисовна
Алипченко Ольга Борисовна
6.0
0

Алипченко Ольга Борисовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1989 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", №0727180509706, до 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи