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Арутюнян Каринэ Ашотовна

Арутюнян Каринэ Ашотовна

Хирург
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Лечебное дело» получен на базе Ереванского государственного медицинского университета им. М.Гераун от 01.07.2014 г.
  • Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) по специальности «Детская хирургия» получен на базе ГБОУ ВПО ДВГМУ от 31.08.2015 г.
  • Диплом об окончании ординатуры по специальности «Неонатология» получен на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ от 29.06.2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • Удостоверение о повышении квалификации по программе «Вопросы безопасности трансфузионной терапии с основами иммуногематологии» получено на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ от 15.04.2019 г.
  • Удостоверение о повышении квалификации по программе «Детская хирургия» получено на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 02.05.2020 г.
  • Действующий сертификат по специальности «Детская хирургия» получен на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 26.10.2020 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Хирург
1800 р

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