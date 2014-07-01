Арутюнян Каринэ Ашотовна

Диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Лечебное дело» получен на базе Ереванского государственного медицинского университета им. М.Гераун от 01.07.2014 г.
Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) по специальности «Детская хирургия» получен на базе ГБОУ ВПО ДВГМУ от 31.08.2015 г.
Диплом об окончании ординатуры по специальности «Неонатология» получен на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ от 29.06.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Вопросы безопасности трансфузионной терапии с основами иммуногематологии» получено на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ от 15.04.2019 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Детская хирургия» получено на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 02.05.2020 г.
Действующий сертификат по специальности «Детская хирургия» получен на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 26.10.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Неотложная хирургия детского возраста» получено на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 22.03.2021 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Оказание медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях инфекционного стационара» получено на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ от 11.02.2022 г.