Арутюнян Каринэ Ашотовна

Удостоверение о повышении квалификации по программе «Вопросы безопасности трансфузионной терапии с основами иммуногематологии» получено на базе ФГБОУ ВО ДВГМУ от 15.04.2019 г.

Удостоверение о повышении квалификации по программе «Детская хирургия» получено на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 02.05.2020 г.

Действующий сертификат по специальности «Детская хирургия» получен на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 26.10.2020 г.