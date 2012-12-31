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  3. Бахрамов Сергей Юрьевич
Бахрамов Сергей Юрьевич
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Бахрамов Сергей Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. Диплом серии КА № 25498 выдан 31.12.2012
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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