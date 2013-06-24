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  3. Банщикова Анна Валерьевна
Банщикова Анна Валерьевна
6.3
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Банщикова Анна Валерьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Среднее образование, Анестезиология и ревматология, сертификат №1993280 от 24.06.2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
1 отзыв

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