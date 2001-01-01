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Родильный дом №4
Государственная
В клинике 48 врачей
Адреса
ул. Тургенева, 79
- +7 (4212) 461 917, приемное отделение
- +7 (4212) 461 916, ординаторская
- +7 (4212) 461 920, главный врач
- +7 (4212) 461 918, детское отделение
- +7 (963) 565 82 29, горячая линия
- +7 (4212) 452 104, заместитель главного врача по мед. части
- +7 (4212) 458 478, заместитель главного врача по экономическим вопросам
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Информация
Женская консультация Родильного дома №4.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
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Принимает детей
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Принимает детей
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