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Родильный дом №4
0.0
Рейтинг

Родильный дом №4

Государственная
В клинике 48 врачей
Адреса
ул. Тургенева, 79
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
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Врачи работающие в клинике
Куцый Михаил Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Куцый Михаил Борисович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Любимова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Любимова Елена Николаевна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Гусева Татьяна Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гусева Татьяна Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
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Бессмертная Наталья Григорьевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Бессмертная Наталья Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Майдурова Галина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майдурова Галина Михайловна

Неонатолог, Педиатр, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Неонатолог, Педиатр, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Агеев Олег Владимирович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Агеев Олег Владимирович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Князева Татьяна Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Князева Татьяна Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гороховский Михаил Вадимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Гороховский Михаил Вадимович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Баев Михаил Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Баев Михаил Иванович

Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Банщикова Анна Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Банщикова Анна Валерьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Иванова Марина Михайловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иванова Марина Михайловна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Толстолуцкая Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толстолуцкая Татьяна Сергеевна

Неонатолог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Неонатолог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Шлыков Алексей Эдвардович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шлыков Алексей Эдвардович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Айдемирова Патимат Асадуллаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Айдемирова Патимат Асадуллаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Волохова Валерия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волохова Валерия Александровна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Заварзина Лина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заварзина Лина Владимировна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Захарова Нина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарова Нина Викторовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Клеменкова Надежда Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клеменкова Надежда Викторовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Маруга Галина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маруга Галина Геннадьевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Назирова Баканай Магомедшапиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назирова Баканай Магомедшапиевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Фоменко Римма Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фоменко Римма Леонидовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Симонова Виктория Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симонова Виктория Константиновна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Юнкус Юлия Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юнкус Юлия Олеговна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Пономаренко Людмила Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономаренко Людмила Романовна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
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Гордеева Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гордеева Татьяна Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Езерская Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Езерская Ирина Васильевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Якушенко Светлана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якушенко Светлана Борисовна

Неонатолог, Педиатр
Стаж 34 года
Неонатолог, Педиатр
Стаж 34 года
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Карпович Людмила Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпович Людмила Евгеньевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Левинзон Александр Самуилович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левинзон Александр Самуилович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Малынова Оксана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малынова Оксана Анатольевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
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Пажитнова Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пажитнова Татьяна Юрьевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Писаренко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Писаренко Наталья Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Тайманкина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тайманкина Елена Владимировна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Таран Олег Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Таран Олег Иванович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Хохлова Юлия Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хохлова Юлия Геннадьевна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Чернявская Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернявская Ольга Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мищенко Галина Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мищенко Галина Семеновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Невская Нина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Невская Нина Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Копочева Юлия Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Копочева Юлия Геннадьевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Бобылева Татьяна Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобылева Татьяна Павловна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Вагина Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Вагина Елена Михайловна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Голеня Светлана Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голеня Светлана Петровна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Ефременкова Александра Феликсовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефременкова Александра Феликсовна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Журавлева Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Журавлева Виктория Владимировна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Зимовец Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зимовец Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Зарькова Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зарькова Татьяна Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Тюева Евгения Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тюева Евгения Викторовна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж 20 лет
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж 20 лет
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Васильева Марина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Марина Ивановна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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