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Баранов Павел Витальевич
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Баранов Павел Витальевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Почетная грамота Министерства здравоохранения Хабаровского края, 2015 г.
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Информация о враче
Образование
Куйбышевский Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
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