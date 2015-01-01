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Баранов Павел Витальевич
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Баранов Павел Витальевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Куйбышевский Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
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