Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Базанова Анна Вячеславовна
6.0
0
Базанова Анна Вячеславовна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология детская, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ковальская
Ольга Викторовна
Стоматолог
,
Стоматолог-ортодонт
6.0
0
Записаться
Ремизова
Елена Витальевна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Лагутина
Наталья Андреевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.6
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...