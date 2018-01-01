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Беседа Владимир Александрович
6.0
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Беседа Владимир Александрович
Фтизиатр
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат по специальности "Фтизиатрия", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
0 отзывов
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