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  3. Бичев Олег Константинович
Бичев Олег Константинович
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Бичев Олег Константинович

Психиатр-нарколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Нарколог-Хаб
ул. Краснореченская, 20
Консультация взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов

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