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Бичев Олег Константинович
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Бичев Олег Константинович
Психиатр-нарколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Нарколог-Хаб
ул. Краснореченская, 20
Консультация взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов
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