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Нарколог-Хаб
0.0
Рейтинг

Нарколог-Хаб

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Краснореченская, 20
МЦ "Панацея"
c 8:00 до 22:00. Сейчас открыто. Закроется через 38 минут
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Информация

Услуги врача-нарколога, лечение зависимостей, выезд на дом.

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Врачи работающие в клинике
Бичев Олег Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бичев Олег Константинович

Психиатр-нарколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Психиатр-нарколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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