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Нарколог-Хаб
В клинике 1 врач
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Информация
Услуги врача-нарколога, лечение зависимостей, выезд на дом.
Услуги:
- кодирование различными методами,
- снятие алкогольной интоксикации,
- психологическая помощь при алкоголизме,
- лечение наркозависимых,
- психотерапия,
- психиатрическая помощь,
- прерывание запоев,
- лечение алкоголизма.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-27-01-001780.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
ИП Бичев О. К.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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