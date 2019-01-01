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Битютских Ирина Васильева
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Битютских Ирина Васильева

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Интернатура, Лучегорская ЦРБ г.Владивосток, Лабораторное дело, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Клиническая лабораторная диагностика", 2019 г окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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