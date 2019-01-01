Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Битютских Ирина Васильева
6.0
0
Битютских Ирина Васильева
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
Интернатура, Лучегорская ЦРБ г.Владивосток, Лабораторное дело, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Клиническая лабораторная диагностика", 2019 г окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ивлева
Инна Николаевна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Есакова
Марина Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Астахова
Анжелика Владимировна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...