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  3. Детская городская поликлиника №24
Детская городская поликлиника №24
3.3
Рейтинг

Детская городская поликлиника №24

Государственная
В клинике 51 врач
Адреса
ул. Данчука, 4
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Мирная, 12
1-й этаж
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Вяземская, 7А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Книжникова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Книжникова Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 2 года
Педиатр
Стаж 2 года
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Петрова Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Светлана Николаевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Корнева Мария Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корнева Мария Эдуардовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Чжен Светлана Борисовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чжен Светлана Борисовна

Педиатр
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Давыдов Филипп Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Давыдов Филипп Юрьевич

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Принимает детей
Бояркина Татьяна Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бояркина Татьяна Валерьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Шапорева Елена Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шапорева Елена Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Белкина Лариса Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белкина Лариса Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Койчева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Койчева Ольга Владимировна

Окулист (офтальмолог), Педиатр
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог), Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Александрова Нина Васильева
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Александрова Нина Васильева

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Андрюшкина Татьяна Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андрюшкина Татьяна Константиновна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Битютских Ирина Васильева
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Битютских Ирина Васильева

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Васина Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васина Татьяна Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Ворощук Антон Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ворощук Антон Игоревич

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Искакова Виктория Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Искакова Виктория Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Маняк Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маняк Галина Александровна

Зав. отделением
Стаж не указан
Зав. отделением
Стаж не указан
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Нахатакян Сирануш Седраковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нахатакян Сирануш Седраковна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Немеровец Галина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Немеровец Галина Петровна

Клинический фармаколог
Стаж не указан
Клинический фармаколог
Стаж не указан
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Принимает детей
Петренко Альфия Хасановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петренко Альфия Хасановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Прокудина Людмила Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прокудина Людмила Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Сорокина Лидия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сорокина Лидия Борисовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ткаченко Людмила Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Людмила Дмитриевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Федорова Любовь Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федорова Любовь Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Щигорцова Елена Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щигорцова Елена Федоровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ивченко Инна Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ивченко Инна Олеговна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
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Яровенко Елена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яровенко Елена Борисовна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Тищенко Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Тищенко Татьяна Ивановна

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кузнецова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Елена Юрьевна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Аникина Эльвира Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аникина Эльвира Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Горелов Федор Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горелов Федор Андреевич

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Иванченко Александра Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванченко Александра Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Кабанова Елизавета Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кабанова Елизавета Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Козлова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлова Ольга Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Коновалова Галина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коновалова Галина Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Кривобороденко Ксения Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кривобороденко Ксения Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Лескова Анастасия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лескова Анастасия Андреевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ли Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ли Ирина Александровна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Назаренко Игорь Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назаренко Игорь Александрович

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Нарожная Люция Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нарожная Люция Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Новикова Ксения Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новикова Ксения Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ри Сун Бок
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ри Сун Бок

Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
Плотниченко Дмитрий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плотниченко Дмитрий Александрович

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Полосин Денис Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полосин Денис Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Розвезева Валентина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Розвезева Валентина Васильевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Слепнева Ульяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слепнева Ульяна Андреевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Стиба Ангелина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стиба Ангелина Анатольевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Субботникова Мария Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Субботникова Мария Андреевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Морозова Ирина Селантьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Ирина Селантьевна

Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Дука Анна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дука Анна Михайловна

Эпидемиолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Эпидемиолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Родионова Ирина Владимировна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Родионова Ирина Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей

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