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Детская городская поликлиника №24
Государственная
В клинике 51 врач
Адреса
ул. Данчука, 4
ул. Мирная, 12
1-й этаж
ул. Вяземская, 7А
- +7 (4212) 477 860, регистратура
- +7 (4212) 436 888, зав. отделением
- +7 (4212) 436 893, регистратура
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Врачи работающие в клинике
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