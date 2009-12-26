Бледнова Екатерина Дмитриевна

Семинар-практикум «Прорыв в продажах» Б. Жалило, г. Хабаровск, 1-2 марта 2014г.

Конференция по нейросоматостоматологии «Детская стоматология — залог здоровья», г. Хабаровск, 21-23 марта 2014г.

Семинар «Правовой статус врача. Права и ответственность или о чем не должен забывать врач», г. Хабаровск, 8 февраля 2014г.