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  3. Бледнова Екатерина Дмитриевна
Бледнова Екатерина Дмитриевна
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Бледнова Екатерина Дмитриевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология детская", 2009 г.
  • Сертификат ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава А 3370925 от 26.12.2009 "Стоматология детская".
Курсы повышения квалификации
  • Семинар-практикум «Прорыв в продажах» Б. Жалило, г. Хабаровск, 1-2 марта 2014г.
  • Конференция по нейросоматостоматологии «Детская стоматология — залог здоровья», г. Хабаровск, 21-23 марта 2014г.
  • Семинар «Правовой статус врача. Права и ответственность или о чем не должен забывать врач», г. Хабаровск, 8 февраля 2014г.
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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
650 р
0 отзывов

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