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Бледнова Екатерина Дмитриевна
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Бледнова Екатерина Дмитриевна
Стоматолог
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология детская", 2009 г.
Сертификат ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава А 3370925 от 26.12.2009 "Стоматология детская".
Курсы повышения квалификации
Семинар-практикум «Прорыв в продажах» Б. Жалило, г. Хабаровск, 1-2 марта 2014г.
Конференция по нейросоматостоматологии «Детская стоматология — залог здоровья», г. Хабаровск, 21-23 марта 2014г.
Семинар «Правовой статус врача. Права и ответственность или о чем не должен забывать врач», г. Хабаровск, 8 февраля 2014г.
Семинар «Углубленный курс по рентгендиагностике» Д. Рогацкин, г. Хабаровск, 2 декабря 2011г.
Семинар «Состояние слизистой оболочки полости рта — индикатор состояния здоровья организма в целом. Окологическая настороженность врача — стоматолога». Л.М. Лукиных, г. Хабаровск, 9-10 сентября 2011г.
Семинар и мастер-класс «Компьютерная томография в практике врача-стоматолога. Углубленный курс» Д. Рогацкин, г. Хабаровск, 3-4 августа 2011г.
Лекционно-демонстрационный семинар «Современные методы лечения кариеса зубов у детей», г. Хабаровск, 29-30 мая 2011г.
XV Дальневосточная стоматологическая конференция «Проблемы амбулаторной стоматологии — технологический подход к решению», г. Владивосток, 30 сентября — 2 октября 2010г.
ИПКСЗ, Стоматология детская, 2014 г.
ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2019 г.
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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
650 р
0 отзывов
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