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Лисянская Марина Евгеньевна
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Лисянская Марина Евгеньевна
Стоматолог
Стаж 1 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2019 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
102724 4660407 ФГБОУ ВО ДВГМУ от 28.06.2019 Стоматология
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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