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  3. Лисянская Марина Евгеньевна
Лисянская Марина Евгеньевна
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Лисянская Марина Евгеньевна

Стоматолог
Стаж 1 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2019 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • 102724 4660407 ФГБОУ ВО ДВГМУ от 28.06.2019 Стоматология
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
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