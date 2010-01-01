Брагин Константин Александрович
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Проводит объемные консультации для знакомства ребенка с доктором и доктора с ребенком. Проведение профилактических стоматологических мероприятий: обучение навыкам гигиены полости рта, профессиональная гигиена полости рта, герметизация фиссур. Лечение осложненных и неосложненных видов кариеса, пульпита у детей и взрослых.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация детей
Стоматолог
300 р
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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