  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Брагин Константин Александрович
Брагин Константин Александрович
6.9
9

Брагин Константин Александрович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура, специальность "Стоматология", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ повышение квалификации "Стоматология терапевтическая", 2012 г.
  • ДВГМУ повышение квалификации "Стоматология детская", 2014 г.
  • Факультет повышения квалификации медицинских работников Медицинского института РУДН, 2017г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация детей
Стоматолог
300 р
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
9 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи