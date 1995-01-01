Брайченко Елена Валерьевна
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Автор методического пособия для врачей педиатров и неонатологов. (2008 г.).
Награждена грамотой Думы г. Хабаровска за внедрение инновационных технологий в здравоохранении.
Награждена грамотой Думы г. Хабаровска за внедрение инновационных технологий в здравоохранении.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
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