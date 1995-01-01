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  3. Брайченко Елена Валерьевна
Брайченко Елена Валерьевна
6.5
2

Брайченко Елена Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1991 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Нервыне болезни", 1992 г.
  • ХГМИ, специализация "Психиатрия", 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Психиатрия, 1997 г.
  • Стажировка в США, 2006 г.
  • ДВГМУ, Неврология, 2006 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2003 по 2006 год — руководитель трех проектов по внедрению инновационной методики реабилитации детей раннего возраста,ЛПУ г. Хабаровска
  • С 2006 по 2009 год — главный внештатный специалист управления здравоохранения администрации г Хабаровска по реабилитации детей раннего возраста.
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём детей
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1500 р
2 отзыва

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