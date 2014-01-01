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  3. Бусова Мария Андреевна
Бусова Мария Андреевна
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Бусова Мария Андреевна

Стоматолог
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2013 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар "Современные методы устранения дисколоритов зубов", А. Акулович, г. Хабаровск, 6 сентября 2014 г.
  • Семинар "Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов", г. Хабаровск, 3-5 июля 2014 г.
  • Практические занятия по теме: "Микропротезирование", А. Ветчинкин, г. Хабаровск, 15-17 мая 2014 г.
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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
650 р
0 отзывов

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