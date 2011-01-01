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  3. Звонова-Посканная Анна Александровна
Звонова-Посканная Анна Александровна
6.8
3

Звонова-Посканная Анна Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Проходила обучение в г. Полтава, по реставрации зубов.
  • Повышение квалификации по специальности "Стоматолог-терапевт", 2015 г.
  • Первичное повышение квалификации по специальности "Врач-стоматолог детский", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
La Minta
ул. Казачья Гора, 13
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
300 р
3 отзыва

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