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Чаплыгина Виктория Сергеевна
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Чаплыгина Виктория Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2012 г.
Сертификат "Неврология", действителен до 20.06.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
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