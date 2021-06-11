Черноног Людмила Ивановна
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Занимается диагностикой и лечением головных болей (мигрени), болей в спине и шее, руках, ногах в том числе из-за, заболеваний позвоночника таких как: остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков. Проводит лечение при защемлении нервных волокон, радикулите, вегетососудистой дистонии, сотрясении головного мозга, инсульте, расстройстве памяти, невритах и полиневропатиях. Владеет электромиографией, которую применяет в диагностике заболеваний нервной системы. Для снятия болевого синдрома применяет метод лечебных блокад.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Загрузка комментариев...