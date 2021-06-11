  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Черноног Людмила Ивановна
Черноног Людмила Ивановна
6.0
0

Черноног Людмила Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1987-1993 гг. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Внутренние болезни", 1993-1994 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация, усовершенствование по "Невропатологии", 1995 г.
  • Специализация, усовершенствование по "Неврологии", 1998 г.
  • Специализация, усовершенствование по "Неврологии", 2003 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях по неврологии
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи