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Цзинь Чен Ле
6.0
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Цзинь Чен Ле

Массажист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Восток Мед
ул. Краснореченская, 139К
Консультация взрослых
Массажист
По запросу
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