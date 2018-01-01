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Микичур Екатерина Шамильевна

Микичур Екатерина Шамильевна

Массажист
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации
  • Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, по специальности "Сестринское дело", 2018 г.
  • Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, по специальности "Сестринское дело в педиатрии", 2018 г.
  • Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, по специальности "Медицинский массаж", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Массажист
По запросу

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