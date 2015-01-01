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Дорохин Антон Вячеславович
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Дорохин Антон Вячеславович

Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Николаевское-на-Амуре медицинское училище, Сестринское дело, 2013 г.
  • Сертификат по рентгенологии, №727180188166, 25 ноября 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
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