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  3. Дроздова Ирина Петровна
Дроздова Ирина Петровна
6.6
3

Дроздова Ирина Петровна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением, Эпилептолог
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2000 р
Эпилептолог
2000 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2000 р
Эпилептолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Эпилептолог
По запросу
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Эпилептолог
По запросу
3 отзыва

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