Дроздова Ирина Петровна
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2000 р
Эпилептолог
2000 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2000 р
Эпилептолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Эпилептолог
По запросу
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Эпилептолог
По запросу
Загрузка комментариев...