Физиотерапевт в Хабаровске

Физиотерапевт - специалист который для лечения, профилактики и медицинской реабилитации пациентов применяет искусственно-созданные факторы и вспомогательные средства.



К основным заболеваниям, находящимся в сфере деятельности физиотерапевтов относятся:

- заболевания ЖКТ;

- заболевания опорно-двигательного аппарата;

- заболевания нервной системы;

- заболевания в области гинекологии;

- при нарушенном обмене веществ.



Обращаться за помощью к физиотерапевту в Хабаровске следует в случае:

- хронического воспаления;

- спаечного процесса;

- болевого синдрома;

- в период подготовки к ЭКО;

- урологических заболеваниях;

- при подготовке к зачатию ребенка;

- в пожилом возрасте;

- нестабильного менструального цикла;

- мастопатии;

- реабилитации после оперативного вмешательства;

- травмах костно-мышечного аппарата,

- урологические заболевания.



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