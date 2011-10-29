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Дубенцова Светлана Николаевна
6.3
3
Дубенцова Светлана Николаевна
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт,1995. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
Сертификат - эндокринология- 29.10.2011 до 29.10.2016
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
Бесплатно
3 отзыва
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