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  3. Дубошина Наталья Викторовна
Дубошина Наталья Викторовна
6.0
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Дубошина Наталья Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Николаевское медицинское училище, лечебное дело, 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
0 отзывов

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