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Родильный дом №2
Государственная
В клинике 69 врачей
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Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж 9 лет / Врач первой категории
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Принимает детей
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Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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