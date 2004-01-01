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  3. Родильный дом №2
Родильный дом №2
4.7
Рейтинг

Родильный дом №2

Государственная
В клинике 69 врачей
Адреса
пер. Казарменный, 4
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Космачева Александра Викторовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Космачева Александра Викторовна

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Красняк Инга Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Красняк Инга Анатольевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Вальченко Мария Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вальченко Мария Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Клейман Максим Леонидович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Клейман Максим Леонидович

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Кадильникова Анастасия Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кадильникова Анастасия Сергеевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Смердова Элеонора Владимировна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Смердова Элеонора Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Калашникова Елена Сергеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Калашникова Елена Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Королева Наталья Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Королева Наталья Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Токарева Валерия Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Токарева Валерия Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Луцык Наталья Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Луцык Наталья Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Ежов Дмитрий Жанович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ежов Дмитрий Жанович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Бриккер Роман Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бриккер Роман Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Енютина Анна Павловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Енютина Анна Павловна

Неонатолог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Неонатолог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
Кутовой Алексей Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кутовой Алексей Викторович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Рожнова Людмила Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Рожнова Людмила Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Новгородова Наталья Армандовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Новгородова Наталья Армандовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Рыбко Анна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Рыбко Анна Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Чурина Анжелика Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Чурина Анжелика Валерьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Клименко Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименко Ирина Николаевна

Неонатолог, Зав. отделением неонатологии
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог, Зав. отделением неонатологии
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Разумовская Марина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Разумовская Марина Геннадьевна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Мельникова Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Ольга Юрьевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Ерышева Лариса Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ерышева Лариса Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Зайцева Валентина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцева Валентина Дмитриевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пура Константин Романович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пура Константин Романович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Сызранцева Ирина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сызранцева Ирина Геннадьевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Теренкова Евгения Архиповна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Теренкова Евгения Архиповна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Воропаева Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воропаева Елена Николаевна

Зав. отделением
Стаж не указан
Зав. отделением
Стаж не указан
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Коломиец Раиса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коломиец Раиса Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Морозова Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Ольга Николаевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бельды Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бельды Анна Сергеевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Жуланова Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жуланова Елена Валентиновна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Степанова Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Светлана Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Кожемкулова Ольга Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожемкулова Ольга Станиславовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Красняк Константин Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красняк Константин Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Трапко Людмила Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трапко Людмила Павловна

Терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан
Терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан
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Пинчуков Александр Георгиевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пинчуков Александр Георгиевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Крюкова Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крюкова Светлана Анатольевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Балбинская Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Балбинская Татьяна Андреевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Васильева Дарья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Васильева Дарья Викторовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
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Вишневская Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Вишневская Светлана Владимировна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Воробьева Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Воробьева Елена Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
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Дешко Елена Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Дешко Елена Григорьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Дубошина Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубошина Наталья Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Журавлева Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журавлева Светлана Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Залипа Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Залипа Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Иголкина Вера Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иголкина Вера Борисовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Киряева Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киряева Ольга Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Крумм Олеся Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крумм Олеся Александровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Логвинова Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Логвинова Ирина Юрьевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Меркулова Найле Абдувалиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Меркулова Найле Абдувалиевна

Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
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Митрейко Руслана Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Митрейко Руслана Леонидовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Овсянникова Елена Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овсянникова Елена Львовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Осипова Силва Юриковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Осипова Силва Юриковна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Пинжакова Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пинжакова Наталья Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Реутова Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Реутова Елена Алексеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Сат Любовь Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сат Любовь Сергеевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Симакова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симакова Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Солдатова Олеся Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солдатова Олеся Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Стопник Евгения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стопник Евгения Сергеевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Сыско Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сыско Елена Алексеевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Тишурова Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тишурова Виктория Владимировна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Тюрина Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тюрина Елена Викторовна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Шаповал Ольга Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаповал Ольга Валентиновна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Юлина Александра Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юлина Александра Аркадьевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Ярчевская Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ярчевская Елена Владимировна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Вакуленко Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вакуленко Наталья Викторовна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
Гребенюк Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гребенюк Людмила Михайловна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сычкова Татьяна Валерьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сычкова Татьяна Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Камышева Зинаида Алексеевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Камышева Зинаида Алексеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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