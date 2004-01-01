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Дубровин Федор Валентинович
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Дубровин Федор Валентинович

Нейрохирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Нейрохирургия", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
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