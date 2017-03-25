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  3. Ефременкова Александра Феликсовна
Ефременкова Александра Феликсовна
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Ефременкова Александра Феликсовна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Высшее образование, Сестринское дело, сертификат №727180511470 от 25.03.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
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