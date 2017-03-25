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Ефременкова Александра Феликсовна
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Ефременкова Александра Феликсовна
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Высшее образование, Сестринское дело, сертификат №727180511470 от 25.03.2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
0 отзывов
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