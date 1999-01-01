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  3. Федорова Анна Петровна
Федорова Анна Петровна
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Федорова Анна Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Семейная стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 116
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
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